Молодой мужчина бесследно исчез в Приморье
Владивосток, 29 октября. Молодой человек исчез в поселке Пограничном Приморского края. Отмечается, что 8 октября 20-летний Денис С. вышел из дома и не вернулся.
До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как пишет Deita.ru, молодой человек был одет в джинсы темно-серого цвета, черную кофту с замком. На нем также была серая толстовка с капюшоном.
Кроме того, на нем оранжевая футболка с логотипом ДНС. Обут мужчина к тряпичные кроссовки серого цвета.
Его рост 180 сантиметров. Пропавший худощавого телосложения, с карими глазами, темно-русыми волосами до плеч. У него есть особые приметы: оттопыренные большие уши. Кроме того, отсутствует передний зуб.
Сотрудники правоохранительных органов просят жителей Приморья откликнуться и помочь с поиском пропавшего.
ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ ПАРЕНЬ! Симченко Денис 1998 г.р. пгт.Пограничный 8 октября вышел из дому и по настоящее время его местонахождение не известно Был одет: джинсы тёмно-серого цвета, кофта черная с замком, толстовка серая с капюшоном, оранжевая футболка с логотипом ДНС, кроссовки серого цвета тряпичные. Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые длинные до плеч. Особые приметы: уши оттопыренные большие, отсуствует передний зуб. Всех кто может сообщить о местонахождении парня, просьба позвонить по номеру: 89147212232