Молодой мужчина бесследно исчез в Приморье

Владивосток, 29 октября. Молодой человек исчез в поселке Пограничном Приморского края. Отмечается, что 8 октября 20-летний Денис С. вышел из дома и не вернулся.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как пишет Deita.ru, молодой человек был одет в джинсы темно-серого цвета, черную кофту с замком. На нем также была серая толстовка с капюшоном.

Кроме того, на нем оранжевая футболка с логотипом ДНС. Обут мужчина к тряпичные кроссовки серого цвета.

Его рост 180 сантиметров. Пропавший худощавого телосложения, с карими глазами, темно-русыми волосами до плеч. У него есть особые приметы: оттопыренные большие уши. Кроме того, отсутствует передний зуб.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей Приморья откликнуться и помочь с поиском пропавшего.