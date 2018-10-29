Масляную рыбу с ядом обнаружили во Владивостоке

Москва, 29 октября. Во Владивостоке обнаружили партию ядовитой масляной рыбы. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.

Согласно данным ведомства, в продукте, прибывшем из Китая, содержание ртути превышало норму в 2,5 раза. Как уточняет Deita.ru, повышенное содержание ртути было выявлено в партии филе масляной рыбы мороженой от производителя Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd. Общий вес отравленной партии составлял пять тонн.

В настоящее время ядовитая рыба находится на складе во Владивостоке. Дальнейшую судьбу продукта решит Государственная ветеринарная инспекция Приморского края.