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Масляную рыбу с ядом обнаружили во Владивостоке

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Масляную рыбу с ядом обнаружили во Владивостоке

Москва, 29 октября. Во Владивостоке обнаружили партию ядовитой масляной рыбы. Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора.

Согласно данным ведомства, в продукте, прибывшем из Китая, содержание ртути превышало норму в 2,5 раза. Как уточняет Deita.ru, повышенное содержание ртути было выявлено в партии филе масляной рыбы мороженой от производителя Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd. Общий вес отравленной партии составлял пять тонн.

В настоящее время ядовитая рыба находится на складе во Владивостоке. Дальнейшую судьбу продукта решит Государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Автор: Василий Котов
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