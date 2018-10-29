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Буйный наркоман напугал своей выходкой жителей Владивостока

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Буйный наркоман напугал своей выходкой жителей Владивостока

Владивосток, 29 октября. Буйный наркоман напугал своей странной выходкой жителей столицы Приморского края.

Инцидент произошел минувшей ночью в одном из  спальных районов Владивостока — на улице Чапаева, неподалеку от дома №24. Молодой человек ходил по парковке и стучал по стоящим там автомобилям.

В ходе выходки буйного наркомана серьезно пострадала одна машина, хозяин которой и вызвал полицейских, которые, прибыв на место, задержали хулигана и отвезли его в отделение. 

Проведя экспресс-тесты, стало известно, что парень находится под воздействием наркотических веществ. Все подробности случившегося уточняются. Сообщений о пострадавших не поступало.

Автор: Константин Терехов
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