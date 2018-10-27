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В Приморском крае при обрушении моста погибли женщина и трехлетний ребенок

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В Приморском крае при обрушении моста погибли женщина и трехлетний ребенок

Владивосток, 27 октября. При обрушении моста через реку Осиновка в Приморском крае женщина и ребенок погибли в автомобиле, который придавило фурой.  

Женщина с ребенком погибли при обрушении моста через реку Осиновка в Приморском крае. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС. 

Напомним, мост на 5 км автодороги Осиновка – Рудная пристань обрушился около 15 часов по местному времени. По предварительным данным, причиной обрушения двух мостовых пролетов стало движение большегрузного автомобиля, максимальный вес которого был превышен в 1,5 раза.

В Приморском крае при обрушении моста погибли женщина и трехлетний ребенок

Спасательные работы, в которых принимали участие 36 человек и 17 единиц техники, закончились лишь через 9 часов. Сначала пришлось разгрузить фуру, после чего удалось приступить к извлечению автомобилей из образовавшегося провала. 

Из легкового автомобиля, придавленного большегрузом, были извлечены тела двух человек без признаков жизни — погибли 25-летняя женщина и трехлетний ребенок.  

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. 

 

Автор: Виталий Рыжков
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