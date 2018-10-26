Появилось видео с рухнувшим мостом в Приморье

Владивосток, 26 октября. Страшное ЧП случилось в Приморье: автомобильная переправа через реку Осиновка обрушилась под фурой. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Происшествие случилось в Михайловском районе на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань. Легковой автомобиль, который следовал по мосту за фурой, рухнул вниз, его придавили бетонные конструкции моста и прицеп грузовика.

Поднимать грузовик краном не решаются, так как есть возможность обрушения еще одного пролета. На место вызвали тяжелую технику.

Ранее ФАН публиковало фото с места происшествия.