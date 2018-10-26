Появились фото расплющенной рухнувшим в Приморье мостом легковушки

Владивосток, 26 октября. Автомобильный мост через реку Осиновка в Приморском крае обрушился под грузовиком.

ЧП произошло в Михайловском районе на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Легковой автомобиль рухнул вниз, его придавили бетонные конструкции моста и прицеп фуры.

К настоящему момент нет информации о выживших в салоне легкового авто. Как стало известно ФАН, поднимать фуру краном пока не решаются, так как есть возможность обрушения еще одного пролета. На место вызвали тяжелую технику и тягач.