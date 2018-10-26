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Мост рухнул под большегрузом в Приморье

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Мост рухнул под большегрузом в Приморье

Владивосток, 26 октября. Автомобильный мост рухнул под большегрузом в Приморском крае. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось в Михайловском районе Приморского края, около села Осиновка: многотонный автомобиль проезжал по мосту, в этот момент переправа не выдержала и рухнула. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

К счастью, информации о пострадавших не поступало, организован объезд.

Отметим, село Осиновка, население которого составляет около полутора тысяч человек, находится на трассе Осиновка — Рудная Пристань в 22 километрах к северо-востоку от Уссурийска и в 17 километрах восточнее Михайловки.

Автор: Ксения Пудовкина
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