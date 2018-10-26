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На пост губернатора Приморского края претендуют 12 человек

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На пост губернатора Приморского края претендуют 12 человек

Владивосток, 26 октября. Центральная избирательная комиссия Приморья приняла документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов.

При этом полный список претендентов в региональном ЦИКе не озвучили, однако уточнили, что документы  уже подал врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем.

К слову, прием документов от потенциальных кандидатов на высший государственный пост региона начался в пятницу, подача документов для регистрации пройдет с 11 по 18 ноября.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Приморского края по рекомендации федерального ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов губернатора. Новое голосование назначено на 16 декабря.

Автор: Константин Терехов
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