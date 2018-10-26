Приморские депутаты просят признать Владивосток столицей края

Владивосток, 26 октября. Депутаты Владивостока просят главу региона присвоить городу статус столицы Приморского края.

Соответствующее обращение на имя временно исполняющего обязанности губернатора региона Олега Кожемяко приняла Городская дума. Как оказалось, Владивосток с юридической точки зрения не является административным центром субъекта Федерации.

«Сейчас много говорят о том, что Владивосток должен стать столицей Дальневосточного федерального округа, но сначала он должен стать столицей Приморского края, которой до сих пор не является», — пояснил городской парламентарий Владимир Исаков.

К слову, статус столицы Приморского края позволит Владивостоку получать финансирование на обеспечение столичных, представительских функций, в частности на подготовку к Восточному экономическому форуму.

Депутаты приняли обращение большинством голосов «за», сообщает Deita.ru.

