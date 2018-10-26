Бывшая и нынешняя первая леди Приморья попали в число богатейших женщин РФ — СМИ

Владивосток, 26 октября. Жена бывшего губернатора Приморского края Лариса Белоброва и нынешняя первая леди региона Ирина Герасименко попали в число богатейших женщин России.

В ежегодном рейтинге по версии Forbes, жена экс-главы края Сергея Дарькина занимает 14 место, а супруга врио губернатора Олега Кожемяко – 24 место. Состояние первой оценивается в 260 млн долларов, второй – в 180 миллионов.

Основные активы актрисы Приморского академического краевого драмтеатра Белобровой — банк «Приморье» и Находкинская база активного морского рыболовства, а вот об активах Герасименко ничего не сообщается.

Напомним, список богатейших женщин России по версии бизнес-издания Forbes возглавила Елена Батурина По данным журнала, состояние предпринимателя составляет 1,2 млрд долларов.