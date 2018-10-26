Синоптики призвали готовиться к снегопаду в Приморье

Владивосток, 26 октября. Руководитель Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай предупредил о скорых снегопадах в регионе.

По данным синоптиков, погода в Приморском крае начнет ухудшаться уже в пятницу. Во второй половине дня с юга к Владивостоку подойдет теплый атмосферный фронт. Город ожидают усиление ветра и дождь. В ночь на субботу на Приморье обрушится холодный фронт. На юге региона могут случиться грозы, в горных районах Приморского края возможны мокрый снег с дождем, отмечает портал Deita.ru.

В течение 27 октября осадки в регионе постепенно сойдут на нет. В северных и центральных районах края небольшой снег может наблюдаться вечером в субботу и в ночь на 28 октября.

Вечером в воскресенье к Приморью может снова подойти циклон, но к понедельнику , 29 октября, дождь перейдет в снег. На юге региона осадки прекратятся днем 29 октября, на севере Приморья связанные с вторичными холодными фронтами снежные заряды будут наблюдаться 30 и 31 октября.