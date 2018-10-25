Гроза, ветер и ливни: мощный циклон надвигается на Приморье

Владивосток, 25 октября. Синоптики пообещали ухудшение погоды в Приморском крае к выходным. По данным Примгидромета, регион попадет в зону активных фронтальных разделов циклона, который в настоящее время смещается с северо-востока Китая на юг Хабаровского края.

Приморские синоптики отмечают, что на большей части Приморья пройдут дожди, в некоторых районах пройдут ливни, сопровождающиеся усилением ветра и грозами.

Дожди в Приморье сохранятся в выходные дни, однако уменьшится их интенсивность и площадь распространения. На севере Приморья дождь может перейти в мокрый снег, за фронтами вторгнется холодная воздушная масса.

Завтра во Владивостоке весь день будет идти дождь. В субботу также возможны осадки в виде дождя, темпера воздуха не превысит 10 градусов тепла. 28 октября осадков не ожидается, передает издание Deita.ru.

Напомним, ранее жителей Центральной России, в том числе москвичей предупредили, что в начале следующей неделе может образоваться снежный покров.