Приморский бомж-фальшивомонетчик переоценил свои таланты

Владивосток, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконном сбыте поддельных денежных купюр. Об этом пишет «DEITA.RU» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Удалось установить, что 46-летний мужчина без определенного места жительства умышленно расплачивался фальшивыми деньгами номиналом сто долларов США. Экспертиза подтвердила, что купюры являются поддельными. По словам задержанного, он нашел их на улице.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег». Задержанному грозит от принудительных работ на срок до пяти лет до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.