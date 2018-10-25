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Во Владивостоке отложено начало процедуры выборов мэра

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Во Владивостоке отложено начало процедуры выборов мэра

Владивосток, 25 октября. Парламентарии столицы Приморского края отложили начало процедуры выборов главы администрации города.

Депутаты Городской думы на очередной сессии опять не стали принимать решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности мэра Владивостока.

С такой инициативой выступила глава комитета по местному самоуправлению Роза Чемерис. Предложение депутаты поддержали единогласно, причин снятия вопроса и обсуждения не приводилось.

Как напоминает Deita.ru, на прошлой неделе владивостокские парламентарии уже включали в повестку заседания вопрос о начале процедуры формирования конкурсной комиссии.

Автор: Константин Терехов
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