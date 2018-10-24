Депутаты Приморья приняли закон «О детях войны»

Владивосток, 24 октября. Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании во втором и третьем чтении утвердили закон «О детях войны в Приморском крае».

Отмечается, что документ был внесен в региональный парламент главой региона Олегом Кожемяко. Он устанавливает новую льготную категорию граждан «Дети войны».

Как пишет Deita.ru, к этой группе относятся граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Они также должны проживать и получать пенсию на территории Приморья.

Как уточнили в парламенте, в регионе сейчас их 112 516 человек, в том числе 27 801 не имеют льготного статуса, а значит, не пользуются никакими социальными мерами поддержки.

Как уточнили в Законодательном собрании, в окончательном варианте для этих граждан также будут предусмотрены две ежегодные денежные выплаты: ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны.