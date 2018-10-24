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Россиян ждут затяжные выходные в ноябре

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Россиян ждут затяжные выходные в ноябре

Владивосток, 24 октября. Россиян ждут затяжные выходные, которые продлятся с 3 по 5 ноября включительно. Как пишет Deita.ru, в ноябре жители страны будут отдыхать в субботу, воскресенье, а также в понедельник.

Это связано с Днем народного единства, который жители России будут отмечать 4 ноября. Учитывая, что праздник в 2018 году выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник.

Ранее был опубликован календарь новогодних каникул и других праздников. В связи тем, что в 2018 году сам День народного единства, который, как все помнят, отмечается 4 ноября, приходится на воскресенье, россиянам компенсируют потерянный выходной. В начале ноября будущего года нам предстоит отдыхать три дня — с пятницы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября включительно.

Автор: Алия Садыкова
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