Жители Приморья смогут приобрести льготные авиабилеты
Владивосток, 24 октября. Льготники Приморского края получат 50% компенсацию за билеты, приобретенные на рейсы местных авиалиний.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края проголосовали за изменение регионального закона «О социальной поддержке льготных категорий граждан».
Поправки состоят в том, что с января будущего года ряд категорий льготников, среди которых ветераны войны и труда, труженики тыла, инвалиды и другие категории, смогут приобретать билеты на рейсы местных авиалиний с 50% компенсацией от государства.
Выплата касается билетов, приобретенных по социальному тарифу. Перелеты с компенсацией можно будет совершать по территории Приморья, включая районы, приравненные к Крайнему Северу, сообщает Deita.ru.
Отметим, для льготников вводится и ряд ограничений. К примеру, совокупный годовой размер выплат для инвалидов не должен превышать 40 тысяч рублей, для других льготников — не более 20 тысяч.
«Распространяя льготу на региональные авиалинии, мы обеспечиваем социальную защищенность льготных категорий жителей отдаленных районов и даем им возможность передвигаться удобным видом транспорта», — подчеркнул председатель комитета заксобрания Приморья по социальной политике Игорь Чемерис.