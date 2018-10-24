Жители Приморья смогут приобрести льготные авиабилеты

Владивосток, 24 октября. Льготники Приморского края получат 50% компенсацию за билеты, приобретенные на рейсы местных авиалиний.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края проголосовали за изменение регионального закона «О социальной поддержке льготных категорий граждан».

Поправки состоят в том, что с января будущего года ряд категорий льготников, среди которых ветераны войны и труда, труженики тыла, инвалиды и другие категории, смогут приобретать билеты на рейсы местных авиалиний с 50% компенсацией от государства.

Выплата касается билетов, приобретенных по социальному тарифу. Перелеты с компенсацией можно будет совершать по территории Приморья, включая районы, приравненные к Крайнему Северу, сообщает Deita.ru.

Отметим, для льготников вводится и ряд ограничений. К примеру, совокупный годовой размер выплат для инвалидов не должен превышать 40 тысяч рублей, для других льготников — не более 20 тысяч.