Сильный ливень ожидается во Владивостоке

Владивосток, 23 октября. Столицу Приморского края во второй половине дня накроет сильный ливень.

Информацию об этом распространила пресс-служба городской администрации со ссылкой на местных метеорологов. Ожидается, что во Владивостоке в течение 12 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков.

В мэрии уточнили, что все экстренные службы города приведены в режим максимальной готовности. Кроме того, администрация столицы Приморского края призывает водителей быть максимально осторожными.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города, сообщает Deita.ru.

