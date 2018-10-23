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Сильный ливень ожидается во Владивостоке

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Сильный ливень ожидается во Владивостоке

Владивосток, 23 октября. Столицу Приморского края во второй половине дня накроет сильный ливень.

Информацию об этом распространила пресс-служба городской администрации со ссылкой на местных метеорологов. Ожидается, что во Владивостоке в течение 12 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков.

В мэрии уточнили, что все экстренные службы города приведены в режим максимальной готовности. Кроме того, администрация столицы Приморского края призывает водителей быть максимально осторожными.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города, сообщает Deita.ru.
 

Автор: Константин Терехов
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