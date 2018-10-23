Стало известно, когда в Приморье придет зима

Владивосток, 23 октября. Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда в регион придет зима.

По словам руководителя синоптического ведомства, у приморских властей на подготовку к зиме осталась всего лишь одна неделя – все дело в том, что в последних числах октября погода в крае испортится.

«29-30 октября с юга на север края пройдет очередной, замыкающий циклон с большими контрастами температур, с относительно быстрым переходом фаз осадков: дождь-мокрый снег-снег», — пояснил Кубай.

Как сообщает Deita.ru, в итоге в Чугуевском районе Приморья высота снежного покрова к концу месяца может достигать 20 сантиметров, а Дальнереченском районе края — до 40 сантиметров.