Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Приморье провели рейды по стройкам

32
0 Оставить комментарий

В Приморье провели рейды по стройкам

Владивосток, 22 октября. Сотрудники полиции провели в Приморском крае серию профилактических рейдов в местах работы и проживания мигрантов.

Полицейские проверили 669 мест пребывания иностранцев, в том числе 224 объекта сферы услуг и рынков, 188 объектов временного проживания, 175 предприятий транспортной инфраструктуры, 71 строительную площадку, 11 предприятий лесной отрасли и восемь предприятий сельского хозяйства.

Полицейские выявили 482 нарушения миграционного законодательства, сообщает портал Deita.ru. К административной ответственности привлекли столько же иностранных граждан. Из них 111 человек суд обязал заплатить штраф и самостоятельно покинуть территорию России. В Центр временного содержания помещены 24 иностранца. Их ждет принудительное выдворение из страны.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдуме планируют подготовить законопроект, который запретит иностранцам работать в такси. 

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое