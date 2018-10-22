В Приморье провели рейды по стройкам

Владивосток, 22 октября. Сотрудники полиции провели в Приморском крае серию профилактических рейдов в местах работы и проживания мигрантов.

Полицейские проверили 669 мест пребывания иностранцев, в том числе 224 объекта сферы услуг и рынков, 188 объектов временного проживания, 175 предприятий транспортной инфраструктуры, 71 строительную площадку, 11 предприятий лесной отрасли и восемь предприятий сельского хозяйства.

Полицейские выявили 482 нарушения миграционного законодательства, сообщает портал Deita.ru. К административной ответственности привлекли столько же иностранных граждан. Из них 111 человек суд обязал заплатить штраф и самостоятельно покинуть территорию России. В Центр временного содержания помещены 24 иностранца. Их ждет принудительное выдворение из страны.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдуме планируют подготовить законопроект, который запретит иностранцам работать в такси.