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Пьяный водитель пролетел на красный свет и устроил ДТП во Владивостоке

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Пьяный водитель пролетел на красный свет и устроил ДТП во Владивостоке

Владивосток, 22 октября. В ночь с воскресенья на понедельник во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя.

Как пишет Deita.ru, водитель автомобиля Camry в состоянии алкогольного опьянения пролетел на красный свет светофора. Он протаранил Nissan Almera.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Русская и проспекта 100-летия. По данным издания, никто не пострадал, жертв аварии нет. Полиция задержала пьяного автомобилиста. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. Будет установлен ущерб.

Сообщается, что в машине Nissan Almera находился ребенок.

Пьяный водитель пролетел на красный свет и устроил ДТП во Владивостоке

 

Автор: Алия Садыкова
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