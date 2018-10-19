Случаный свидетель спас неудачливого автолюбителя во Владивостоке

Владивосток, 19 октября. Виновником крупной аварии во Владивостоке пытались выставить пострадавшего больше остальных водителя — но помог случайный свидетель.

Во Владивостоке на кольце Иртышкской улицы водитель за рулем Subaru влетел в припаркованные автомобили. Информация об этом разошлась по соцсетям — пользователи обвиняли мужчину в причинении серьезного ущерба.

Как пишет Deita.ru, неожиданно для всех за неудачливого автомобилиста вступилась случайная свидетельница ДТП. Женщина пояснила, что везла ребенка в детский сад и хорошо видела, как именно все произошло.

«Любят же у нас люди приврать, не видя ситуации на самом деле. Субару выезжал передо мной с поворота, Паджеро разворачивался, набрав скорость, Субару не смог быстро затормозить и врезался в Паджеро, так была ситуация! В припаркованные машины Субару не врезался», — прокомментировала ситуацию автоледи.

Далее в комментариях канала dps.control в Instagram доброхоты добавили, что водителя Subaru очень жаль — затюнингованная на крупную сумму машина уже не подлежит восстановлению.