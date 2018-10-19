В Приморском крае подростки зверски избили школьницу

Приморский край, 19 октября. В Лазовском районе Приморского края сверстники жестоко избили школьницу, снимая происходящее на смартфон.

В селе Лазо Лазовского района Приморского края произошел инцидент с участием несовершеннолетних — школьница была жестоко избита группой сверстников.

Как сообщает Deita.ru, процесс избиения снимали на телефоны, а шокирующее видео моментально разлетелось по социальным сетям. Подростки не просто вели съемку, но и давали советы — как ударить девочку побольнее.

По данному факту СУ СК РФ по Приморью проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.