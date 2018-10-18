Трутнев поручил разработать программу реконструкции дорог Приморья
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Владивосток, 18 октября. Программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети разработают в Приморском крае.
Соответствующее поручение сделал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев министерству транспорта России на совещании по социально-экономическому развитию края во Владивостоке. Об этом сообщает DEITA.RU.
По его словам, на данный момент одна из самых актуальных проблем — состояние дорог.
«Минтрансу вместе с администрацией Приморского края надо разработать программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети», — отметил Трутнев.