Трутнев поручил разработать программу реконструкции дорог Приморья

Владивосток, 18 октября. Программу дорожного строительства и реконструкции дорожной сети разработают в Приморском крае.

Соответствующее поручение сделал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев министерству транспорта России на совещании по социально-экономическому развитию края во Владивостоке. Об этом сообщает DEITA.RU.

По его словам, на данный момент одна из самых актуальных проблем — состояние дорог.