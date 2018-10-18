Порядка 3 млрд рублей направят на строительство грузопассажирского судна для Приморья
Владивосток, 18 октября. Порядка трех миллиардов рублей выделят на строительство грузопассажирского судна для Приморского края, пишет «DEITA.RU» со ссылкой на администрацию.
Указанную сумму выделит Минтранс России. Об этом рассказал полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках совещания, которое прошло в среду, 17 октября, в краевом центре.
Собственное грузопассажирское судно нужно Приморью для возобновления регулярного сообщения между морскими субъектами дальневосточного региона, рассказал замминистра транспорта России Алексей Семенов.
«В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в настоящее время нами подготовлены предложения по корректировке этой программы, предусматривающие включение мероприятий по строительству судна», — отметил Семенов.