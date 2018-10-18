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Спецотряд задержал банду наркодилеров во Владивостоке

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Спецотряд задержал банду наркодилеров во Владивостоке

Владивосток, 18 октября. Уголовные дела возбудили в отношении членов банды, которая занималась сбытом наркотиков в Приморье. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в УМВД региона.

Сотрудники правоохранительных органов при силовом обеспечении отряда специального назначения «Гром» задержали членов наркосообщества, работу которого наладила 45-летняя женщина.

Были изъяты синтетические наркотики, весы, специальные материалы для упаковки, банковские карты и компьютерная техника. Доход от сбыта наркотических препаратов превысил миллион рублей.

К настоящему моменту возбудили 12 уголовных дел, задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор: Алексей Громов
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