Спецотряд задержал банду наркодилеров во Владивостоке

Владивосток, 18 октября. Уголовные дела возбудили в отношении членов банды, которая занималась сбытом наркотиков в Приморье. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в УМВД региона.

Сотрудники правоохранительных органов при силовом обеспечении отряда специального назначения «Гром» задержали членов наркосообщества, работу которого наладила 45-летняя женщина.

Были изъяты синтетические наркотики, весы, специальные материалы для упаковки, банковские карты и компьютерная техника. Доход от сбыта наркотических препаратов превысил миллион рублей.

К настоящему моменту возбудили 12 уголовных дел, задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.