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Пожилая пара поселилась на улице во Владивостоке

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Пожилая пара поселилась пна улице во Владивостоке

Владивосток, 18 октября. Пользователи соцсетей сообщают о том, что пожилая пара живет на территории заправки в Приморье. Об этом пишет DEITA.RU.

Пожилую пару заметили в районе Баляева. Оказывается, люди поселились на территории, которая расположена через магистраль от концертного комплекса «Паллада». Их пристанище не видно ни со стороны дороги, ни со стороны автомобильной заправки.

Подписчики сообщества Primorye_online отмечают, что в ближайшее время придут холода, поэтому нужно помочь «не зверушке бездомной, а человеку».

«На вид не алкаши, что-то в их жизни произошло плохое, что они в такой ситуации», — делится автор сообщения.

Автор: Алексей Громов
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