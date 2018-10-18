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Панихиды по погибшим в Керчи проходят в храмах Приморья

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Панихиды по погибшим в Керчи проходят в храмах Приморья

Владивосток, 18 октября. В храмах Приморского края в четверг проходят панихиды по жертвам трагедии в Керчи.

Как рассказал журналистам представитель Владивостокской епархии, панихиды по погибшим в Крыму служат в тех храмах, где проходят ежедневные службы, в том числе в Покровском соборе в столице Приморского края.

«Утром в четверг состоялись несколько панихид в храмах края, в течение дня они продолжатся в других районах», — цитирует представителя Владивостокской епархии РИА Новости.

Напомним, накануне в результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли 20 человек, в том числе сам нападавший – 18-летний студент учебного заведения. К настоящему времени известны имена всех жертв трагедии.

Как сообщает Deita.ru, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко утром в четверг возложил цветы к памятнику на центральной площади Владивостока в память о погибших в Керчи.

Автор: Константин Терехов
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