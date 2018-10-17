Водителю грузовика, обрушившего виадук во Владивостоке, грозит 300 тыс. рублей штрафа

Владивосток, 17 октября. Водителю грузового автомобиля, который накануне обрушил виадук во Владивостоке, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, во вторник на виновника необычного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого чудом никто не пострадал, был составлен административный протокол.

Наказание по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорожных сооружений, которое создает угрозу безопасности дорожного движения» предусматривается в виде штрафа до 300 тысяч рублей.

Как напоминает Deita.ru, во вторник на автодороге Седанка – Патрокл грузовик задел виадук, в результате чего конструкция упала на проезжую часть. В результате движение в обе стороны трассы было заблокировано, люди стояли в пробках несколько часов.