Обрушившийся на трассу во Владивостоке виадук начали поднимать кранами

Владивосток, 16 октября. Специалисты с помощью четырех кранов начали поднимать мост, упавший на объездную трассу во Владивостоке. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

Отмечается, что на месте ДТП специалисты начали поднимать виадук. Они используют для этого четыре крана. Пока части наземного перехода сложат рядом, но за пределами трассы. Затем их вывезут на склад временного хранения.

Напомним, мост рухнул утром во вторник. Грузовик задел конструкцию надземного пешеходного перехода на объездной трассе​​​. Балка моста упала на проезжую часть. Было заблокировано движение в обоих направлениях. Как объяснили в региональном управлении МЧС России, у самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снес пешеходный виадук. Как пишет Deita.ru, пострадавших и погибших нет.