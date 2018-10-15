Во Владивостоке иностранка нелегально работала в гипермаркете

Владивосток, 15 октября. Иностранка нелегально работала в одном из гипермаркетов во Владивостоке. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Отмечается, что женщина была устроена в клининговую компанию. По договору эта фирма оказывала гипермаркету услуги по уборке помещений. По данным Deita.ru, никаких документов у сотрудницы не было. Прокуратура привлекла руководителя компании и юридическое лицо к административной ответственности. Будет заплачен штраф в размере 275 тысяч рублей.

Как ранее писала «Газета.ru», запрет на работу водителям-мигрантам обернулся проблемами для перевозчиков. Тысячи водителей-мигрантов в России остались вне закона из-за того, что Госдума не продлила им предельный срок замены своих водительских прав на российские. После вступления в силу запрета для иностранных водителей работать в России по национальным правам в некоторых регионах перевозчики столкнулись с рядом серьезных проблем: из-за отсутствия материально-технической базы иностранцы не могут сдать экзамены и получить российские водительские удостоверения, а местные гаишники якобы вымогают у компаний взятки за «спокойную жизнь».