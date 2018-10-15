Администрацию Приморья оштрафовали на 225 млн рублей

Владивосток, 15 октября. Судебные приставы оштрафовали администрацию Приморья на 225 миллионов рублей, осуществляя комплекс мер по исполнению судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам.

Об этом рассказали в управлении ФССП по Приморскому краю. Как пишет Deita.ru, в работе по особым исполнительным производствам находится 3165 документов о предоставлении жилья детям-сиротам. С начала 2018 года судебные приставы закрыли 213 исполнительных производств данной категории. 15 из них касаются выдачи жилищных сертификатов, 19 — о предоставлении жилых помещений.

В отношении администрации составлено 5467 постановлений об административных правонарушениях на сумму более 225 миллиона рублей.

Как ранее писала «Газета.ru», губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от квартир детям-сиротам в Химках. Жилье предоставлено 13 ребятам по Губернаторской программе. Квартиры расположены в новом доме в микрорайоне Сходня.