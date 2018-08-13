Стали известны подробности нападения акулы на человека в Приморье

Владивосток, 13 августа. Акула напала на человека в районе острова Желтухина 11 августа. Происшествие случилось в ходе соревнований по подводной охоте.

Как рассказал глава федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, один из участников соревнований подстрелил восьмикилограммовую лакедру.

«На раненную рыбу подошла сельдевая акула и начала ее кусать. Охотник стал забирать у акулы свою добычу, произошла схватка между охотником и акулой», — сообщил Анашкин.

Охотник подал сигнал об опасности, акулу отпугнули с помощью катера. Длина сельдевой акулы составила около 2-2,5 метров. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Deita.ru.