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Стали известны подробности нападения акулы на человека в Приморье
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    Стали известны подробности нападения акулы на человека в Приморье

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    Стали известны подробности нападения акулы на человека в Приморье

    Владивосток, 13 августа. Акула напала на человека в районе острова Желтухина 11 августа. Происшествие случилось в ходе соревнований по подводной охоте.

    Как рассказал глава федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин, один из участников соревнований подстрелил восьмикилограммовую лакедру.

    «На раненную рыбу подошла сельдевая акула и начала ее кусать. Охотник стал забирать у акулы свою добычу, произошла схватка между охотником и акулой», — сообщил Анашкин.

    Охотник подал сигнал об опасности, акулу отпугнули с помощью катера. Длина сельдевой акулы составила около 2-2,5 метров. В результате инцидента никто не пострадал, пишет Deita.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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