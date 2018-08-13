Тайфун «Яги» вышел на Восточно-Китайское море, в Приморье начались ливни

Владивосток, 12 августа. Тайфун «Яги», об опасности которого предостерегали жителей Приморья, не дошел до побережья, однако погода в регионе резко испортилась.

В понедельник, 13 августа, в Приморском крае идет сильный дождь, местами возможны грозы. Осадки будут продолжаться весь день.

Как сообщает телеканал «360», тайфун движется по спрогнозированной траектории и обрушится на Приморье 14–15 августа. Силы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности. Осадки станут слабее к концу наступившей недели.

В Примгидромете ранее сообщили, что тайфун «Яги» вышел на Восточно-Китайское море. В понедельник он подойдет к восточному побережью Китая, после чего выйдет на континент. При этом специалисты утверждали, что циклон не окажет влияния на погоду Приморья, пишет Deita.ru.