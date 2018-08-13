Водителя иномарки зажало при лобовом столкновении с автобусом в Приморье: появилось видео

Владивосток, 12 августа. Лобовое столкновение автобуса и иномарки произошло на дороге Фокино — Большой Камень в Приморье. Как сообщают местные СМИ, водителя легковушки зажало в результате ДТП, его извлекали из салона автомобиля при помощи спасателей.

О происшествии сообщили в аккаунте «ДПС Контроль 125rus» в Instagram. Последствия аварии сняли на видео очевидцы. Как видно на записи, дорога была мокрой из-за сильного дождя.

«Несоблюдение скоростного режима в такую погоду приводит к таким печальным последствиям», — говорится в комментарии к видеозаписи.

«Вчера много таких по встречке едущих было, себя не жалко, а о других не думают», — отметил пользователь alex_bars25.

Подробности случившегося устанавливаются. Данных о погибших и пострадавших не поступало.