Прибывших во Владивосток на «плавучем университете» студентов поразило гостеприимство россиян

Владивосток, 10 августа. Исследовательское судно японского университета Токай «Босэй Мару» с 80 студентами прибыло во Владивосток, где пройдет совместная образовательная программа с россиянами.

Программа проходит в рамках проекта по укреплению российско-японских отношений «Содействие развитию человеческих ресурсов в области охраны жизни» при поддержке японского правительства. Преподаватели Дальневосточного федерального университета прочтут гостям лекции об экономическом сотрудничестве России и Японии.

«Основная цель состоит в том, чтобы наши студенты получили какие-то знания не только на корабле, но и приехав сюда, в ДВФУ, прошли определенную образовательную программу», — цитирует Deita.ru президента японского университета Киеси Ямаду.

Российская сторона встречала гостей караваем и хороводами. Приветственные слова сказали ректоры Дальневосточного федерального университета и Токайского университета. Также во время церемонии выступил генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, который рассказал об отношениях Москвы и Токио.

После чего японцев ждал танцевальный ансамбль, который «затянул» гостей в хоровод. Отметим, что прибывших японских студентов поразило гостеприимство россиян.

«Плавучий университет» стал первым зарубежным судном, которое зашло в закрытый порт Владивостока после окончания Второй Мировой войны.