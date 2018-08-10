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Прибывших во Владивосток на «плавучем университете» студентов поразило гостеприимство россиян
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    Прибывших во Владивосток на «плавучем университете» студентов поразило гостеприимство россиян

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    Прибывших во Владивосток на «плавучем университете» студентов поразило гостеприимство россиян

    Владивосток, 10 августа. Исследовательское судно японского университета Токай «Босэй Мару» с 80 студентами прибыло во Владивосток, где пройдет совместная образовательная программа с россиянами.

    Программа проходит в рамках проекта по укреплению российско-японских отношений «Содействие развитию человеческих ресурсов в области охраны жизни» при поддержке японского правительства. Преподаватели Дальневосточного федерального университета прочтут гостям лекции об экономическом сотрудничестве России и Японии.

    «Основная цель состоит в том, чтобы наши студенты получили какие-то знания не только на корабле, но и приехав сюда, в ДВФУ, прошли определенную образовательную программу», — цитирует Deita.ru президента японского университета Киеси Ямаду.

    Российская сторона встречала гостей караваем и хороводами. Приветственные слова сказали ректоры Дальневосточного федерального университета и Токайского университета. Также во время церемонии выступил генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, который рассказал об отношениях Москвы и Токио. 

    После чего японцев ждал танцевальный ансамбль, который «затянул» гостей в хоровод. Отметим, что прибывших японских студентов поразило гостеприимство россиян. 

    «Плавучий университет» стал первым зарубежным судном, которое зашло в закрытый порт Владивостока после окончания Второй Мировой войны.

    Автор: Дарья Смолина
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