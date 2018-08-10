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В Приморье задержана банда вымогателей, требовавшая у жертв до 2 млн рублей
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    В Приморье задержана банда вымогателей, требовавшая у жертв до 2 млн рублей

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    В Приморье задержана банда вымогателей, требовавшая у жертв до 2 млн рублей

    Владивосток, 10 августа. В Приморском крае правоохранители задержали банду вымогателей.

    Как удалось выяснить полицейским, от действий пяти членов организованной преступной группировки пострадали шесть граждан, которые поддались на шантаж и в общей сложности передали вымогателям 300 тысяч рублей.

    Возраст рэкетиров – от 27 до 36 лет, они терроризировали своих жертв, обещая расправой, и требовали за покой от граждан от 10 тысяч до 2 миллионов рублей, сообщает портал Deita.ru.

    В настоящее время против членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ведется следствие.
     

    Автор: Константин Терехов
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