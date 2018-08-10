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Приморье получит десятки миллиардов рублей на социально-экономическом развитии региона
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    Приморье получит десятки миллиардов рублей на социально-экономическом развитии региона

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    Приморье получит десятки миллиардов рублей на социально-экономическом развитии региона

    Владивосток, 10 августа. Складывающаяся положительная динамика социально-экономического развития Приморья свидетельствует о макроэкономической стабильности, заявила вице-губернатор региона Татьяна Казанцева.

    На заседании администрации субъекта и ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» она отметила, что рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края за шесть месяцев составил 111%. Рост по сравнению с прошлым годом был замечен на уровне 4,7 миллиарда рублей.

    Как пишет Deita.ru, в том числе по краевому бюджету рост составил 4,2 миллиарда рублей. По словам Казанцевой, деньги из бюджета в 2018 году в том числе будут направлены на четыре значимых для региона направления: закупка школьных автобусов, оборудования и компьютеров для учебных заведений, приобретение музыкальных инструментов, покупка пожарных машин.

    Приморье получит десятки миллиардов рублей на социально-экономическом развитии региона

    Автор: Алия Садыкова
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