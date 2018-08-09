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Байкера из группы пропавших мотоциклистов госпитализировали в Приморье
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    Байкера из группы пропавших мотоциклистов госпитализировали в Приморье

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    Байкера из группы пропавших мотоциклистов госпитализировали в Приморье

    Владивосток, 9 августа. Приморские спасатели нашли живыми троих пропавших 7 августа мотоциклистов, один передан медикам. Об этом рассказал представитель государственного казенного учреждения края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.

    Отмечается, что в четверг в 14.58 (07.58 по московскому времени) в лесу были найдены байкеры. Спасатели нашли их в лесу за Пушкинским полигоном. Как пишет РИА Новости, состояние мужчин удовлетворительное, однако один был госпитализирован с пищевым отравлением.

    Напомним, как ранее писала Deita.ru, трое байкеров пропали в Приморском крае, когда уехали кататься на мотоциклах в район села Оленевод Надеждинского района. Полиция просила жителей региона звонить по телефонам экстренных служб, в случае появления информации о пропавших. «Таинственное» исчезновение обсуждали в социальных сетях. Приморцы предполагали, что они могли заблудиться или что у байкеров могли сесть телефоны.

    Байкера из группы пропавших мотоциклистов госпитализировали в Приморье

    Автор: Алия Садыкова
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