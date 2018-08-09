Мэр Владивостока поручил освободить городскую территорию от самозахватчиков

Владивосток, 9 августа. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отдал распоряжение о немедленном освобождении городских территорий, занятых нелегальными постройками.

Сообщается, что градоначальник выявил факты самозахвата городской территории в ходе осмотра муниципальных земельных участков, предназначенных для строительства новых детских садов на полуострове Шкота. Известно, что ранее участки находились в собственности Министерства обороны. На них были обнаружены незаконная авторазборка и контейнерный склад.

«Немедленно освободить территорию. Кроме того, потребуем компенсацию за фактическую аренду земель муниципалитета. Здесь будут строиться объекты социальной инфраструктуры, микрорайон растет, ему нужны новые детские сады», — цитирует Веркеенко Deita.ru.

Отмечается, что участки площадью около двух гектар должны быть освобождены через три недели.