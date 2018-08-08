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Долгожданный мост через реку Крыловка достроят в Приморье в 2018 году
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    Долгожданный мост через реку Крыловка достроят в Приморье в 2018 году

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    Долгожданный мост через реку Крыловка достроят в Приморье в 2018 году

    Владивосток, 8 августа. Строительство нового железобетонного моста в Кировском районе Приморского края завершат в этом году. Об этом рассказали в региональной администрации.

    Отмечается, что железобетонный мост через реку Крыловка в Кировском районе возводит «Примавтодор». Как пишет Deita.ru, автомобильный мост долго находился в аварийном состоянии. Он мог обрушиться в любой момент, отрезав от районного центра семь населенных пунктов, где проживают более тысячи человек. Работы по строительству временного объезда выше моста начались летом 2017 года.  

    Работы завершить не удалось из-за того, что с противоположной стороны нет карьеров, на которых разрешен забор грунта. В феврале 2018 года строительство возобновили. Сегодня готовность объекта составляет 70%. Ожидается, что мост достроят до конца текущего года.

    Долгожданный мост через реку Крыловка достроят в Приморье в 2018 году

     

    Автор: Алия Садыкова
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