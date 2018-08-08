Долгожданный мост через реку Крыловка достроят в Приморье в 2018 году

Владивосток, 8 августа. Строительство нового железобетонного моста в Кировском районе Приморского края завершат в этом году. Об этом рассказали в региональной администрации.

Отмечается, что железобетонный мост через реку Крыловка в Кировском районе возводит «Примавтодор». Как пишет Deita.ru, автомобильный мост долго находился в аварийном состоянии. Он мог обрушиться в любой момент, отрезав от районного центра семь населенных пунктов, где проживают более тысячи человек. Работы по строительству временного объезда выше моста начались летом 2017 года.

Работы завершить не удалось из-за того, что с противоположной стороны нет карьеров, на которых разрешен забор грунта. В феврале 2018 года строительство возобновили. Сегодня готовность объекта составляет 70%. Ожидается, что мост достроят до конца текущего года.