Полицейские Владивостока арестовали нетрезвого водителя, поехавшего на рынок

Владивосток, 8 августа. Житель Владивостока, однажды уже наказанный за небезопасную езду, вновь был пойман на правонарушении. Об этом сообщает краевая прокуратура Владивостока.

По данным правоохранительных органов, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и поехал в направлении Первореченского рынка. Вскоре он был остановлен сотрудниками полиции, которые, предположив, что водитель пьян, отправили его на медицинское освидетельствование.

Как сообщает издание Deita.ru, водитель отказался от освидетельствования, после чего он, в соответствии с законодательством, был автоматически признан употреблявшим алкоголь.

Суд признал водителя виновным и приговорил его к 150 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на полтора года.