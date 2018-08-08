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Полицейские Владивостока арестовали нетрезвого водителя, поехавшего на рынок
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    Полицейские Владивостока арестовали нетрезвого водителя, поехавшего на рынок

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    Полицейские Владивостока арестовали нетрезвого водителя, поехавшего на рынок

    Владивосток, 8 августа. Житель Владивостока, однажды уже наказанный за небезопасную езду, вновь был пойман на правонарушении. Об этом сообщает краевая прокуратура Владивостока.

    По данным правоохранительных органов, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и поехал в направлении Первореченского рынка. Вскоре он был остановлен сотрудниками полиции, которые, предположив, что водитель пьян, отправили его на медицинское освидетельствование.

    Как сообщает издание Deita.ru, водитель отказался от освидетельствования, после чего он, в соответствии с законодательством, был автоматически признан употреблявшим алкоголь.

    Суд признал водителя виновным и приговорил его к 150 часам обязательных работ, а также лишил водительских прав на полтора года.

    Автор: Антон Зарубин
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