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В Приморье мужчина загадочно исчез прямо с железнодорожного вокзала
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    В Приморье мужчина загадочно исчез прямо с железнодорожного вокзала

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    В Приморье мужчина загадочно исчез прямо с железнодорожного вокзала

    Владивосток, 8 августа. Пресс-служба общественной организации Примпоиск сообщила, что в Лесозаводске произошло таинственное исчезновение мужчины.

    По имеющейся информации, 4 июля текущего года пропавший приехал на железнодорожный вокзал «Ружино» в Лесозаводске из поселка Горные ключи. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, говорится в материале Deita.ru.

    В Примпоиске уточнили, что пропавший мужчина 1989 года рождения, на вид около 30 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы прямые черные. В день пропажи на нем были темные джинсы, футболка, туфли черного цвета без шнурков и черная кожаная куртка.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ходе операции с участием приморских спасателей были обнаружены и спасены заблудившаяся в лесу семья с двухгодовалым ребенком. Инцидент произошел в апреле в районе реки Стеклянуха.

    Автор: Ирина Новикова
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