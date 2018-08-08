Коллекцию Приморского океанариума пополнили «гости» с Филиппин

Владивосток, 8 августа. Пресс-служба Приморского океанариума сообщила, что коллекция обитателей учреждения пополнилась тропическими рыбами с Филиппинских островов.

Сообщается, что около 40 рыб с необычным внешним видом и странными названиями: антиус–квадрат, он же Малевич или губаны «канарейка» и «диадема пикта» были заселены в аквариумы, уже обжитые другими рыбами. В материале Deita.ru отмечается, что новоприбывшие крайне чувствительны к любым изменениям внешней среды. Специалисты тщательно подобрали им место обитания для того, чтобы избежать возможных конфликтов и гибели рыб.

Ранее Газета.ру сообщала, что из пражского питомника Nature Resource Network s.r.o. в Приморский океанариум были доставлены шесть птенцов пингвинов Гумбольдта. Отмечалось, что пингвины неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения.