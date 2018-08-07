Банда в Приморье избила мужчину и похитила у него автомобиль

Владивосток, 7 августа. В Приморье несколько мужчин жестоко избили жителя края на пустыре и похитили машину. Отмечается, что преступление было совершено в поселке Врангель.

Как пишет Deita.ru, группа лиц, приехала вместе с потерпевшим на пустырь в районе улицы Первостроителей в поселке Врангель. Злоумышленники напали на мужчину, забрали мобильный телефон стоимостью выше 20 тысяч рублей. Также они забрали ключи от Suzuki Grand Vitara.

Кроме того, нападавшие требовали передать им 30 тысяч рублей. Далее нарушители похитили иномарку стоимостью 700 тысяч рублей. Пострадавший позже был госпитализирован.

У него диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа и множество иных увечий. Ущерб потерпевшему составил 720 тысяч рублей. Суд вынес обвинительный приговор преступникам.