Приморского школьника публично унизили за отказ сдать деньги на жалюзи

Владивосток, 7 августа. Приморского школьника публично унизили после того, как его родители отказались сдавать деньги на жалюзи.

Инцидент произошел в одной из школ города Артем. Прокуратура Приморского края провела в образовательном учреждении проверку, в ходе которой были выявлены факты «поборов» с родителей учащихся, передает Deita.ru.

Классный руководитель после произошедшего написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Директор школы была оштрафована на 30 тысяч рублей и привлечена к дисциплинарной ответственности. Против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования».

Ранее правоохранительные органы Приморья проводили проверку по факту жестокого избиения двух детей группой школьников.