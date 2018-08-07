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Приморского школьника публично унизили за отказ сдать деньги на жалюзи
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    Приморского школьника публично унизили за отказ сдать деньги на жалюзи

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    Приморского школьника публично унизили за отказ сдать деньги на жалюзи

    Владивосток, 7 августа. Приморского школьника публично унизили после того, как его родители отказались сдавать деньги на жалюзи.

    Инцидент произошел в одной из школ города Артем. Прокуратура Приморского края провела в образовательном учреждении проверку, в ходе которой были выявлены факты «поборов» с родителей учащихся, передает Deita.ru.

    Классный руководитель после произошедшего написала заявление об увольнении по собственному желанию.

    Директор школы была оштрафована на 30 тысяч рублей и привлечена к дисциплинарной ответственности. Против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение права на образование, выразившееся в нарушении права на получение общедоступного и бесплатного образования».

    Ранее правоохранительные органы Приморья проводили проверку по факту жестокого избиения двух детей группой школьников.

    Автор: Василий Котов
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