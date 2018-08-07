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Жители Владивостока во вторник останутся без электричества
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    Жители Владивостока во вторник останутся без электричества

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    Жители Владивостока во вторник останутся без электричества

    Владивосток, 7 августа. Часть жителей столицы Приморского края во вторник 7 августа останутся без электричества.

    Как сообщает Deita.ru, на какое-то время лишатся одного из благ цивилизации проживающие в 57 домах в Ленинском, Первореченском, Советском и Фрунзенском районах Владивостока.

    Причина неудобств — плановые работы по ремонту и диагностике электрических сетей. Электроснабжение будет отключено на протяжении нескольких часов — с девяти утра до пяти вечера.

    Точный список адресов, где во вторник не будет электричества, можно узнать в МУПВ ВПЭС «Электрические сети».

    Добавим, что в подобной ситуации накануне оказались жители Владивостока, проживающие в других районах города. К слову, длительность отключения от электрических сетей составляла от двух до восьми часов.

    Автор: Константин Терехов
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