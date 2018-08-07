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В Приморье школьник подвергся унижению за отказ родителей сдать деньги на жалюзи
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    В Приморье школьник подвергся унижению за отказ родителей сдать деньги на жалюзи

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    В Приморье школьник подвергся унижению за отказ родителей сдать деньги на жалюзи

    Владивосток, 7 августа. В одной из приморских школ ученика публично унизили из-за отказа его родителей сдать деньги на жалюзи для класса.

    Инцидент произошел в одной из школ города Артема. Факт «поборов» с родителей школьников в этом учебном заведении установлен во время прокурорской проверки, сообщает со ссылкой на прокуратуру Приморского края портал Deita.ru.

    По данным издания, в отношении директора школы уже возбуждено административное дело. Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности. Допустившая публичное унижение ребенка учительница уволилась по собственному желанию.

    Автор: Виктор Мальцев
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