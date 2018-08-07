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В Приморье нашли сбежавшего из колонии вора-рецидивиста
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    В Приморье нашли сбежавшего из колонии вора-рецидивиста

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    В Приморье нашли сбежавшего из колонии вора-рецидивиста

    Владивосток, 7 августа. Правоохранители Приморского края задержали сбежавшего из колонии вора-рецидивиста.

    Как сообщает Deita.ru, мужчина 1995 года рождения, который отбывал наказание в исправительном учреждении города Артема, самовольно оставил заведение и пустился в бега.

    Правда, побыть на воле ранее судимому гражданину удалось недолго – его задержали спустя несколько часов. Правда, за это время молодой мужчина смог преодолеть расстояние в 500 километров.

    «Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников розыска уголовно-исполнительной системы Приморского края задержан осужденный, совершивший побег с участка колонии-поселения при ИК-20», — сообщили ТАСС в региональном ФСИН.

    К слову, задержали вора-рецидивиста на территории Пожарского района. 

    Автор: Константин Терехов
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