По канонам кемпинга: житель Владивостока разбил палатку на крыше трехэтажного дома

Владивосток, 6 августа. Житель Владивостока соорудил себе странное жилище: прямо на крыше трехэтажного дома он разбил палатку. Фото жилища можно увидеть в группе «Безумный Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто сказал, что во Владивостоке нет доступного жилья?» — написано под фотографией.

В сообщении отмечается, что хозяин палатки сделал все «по канонам кемпинга»: за ней он также разместил туалет, который закрывает своеобразная ширма.

Как сообщает издание Deita.ru, происхождение и функция необычного кемпинга неизвестны.

Напомним, ранее пресс-служба международного аэропорта «Владивосток» сообщила, что в здании воздушной гавани появится инсталляция с новым символом.