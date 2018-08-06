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Общество
По канонам кемпинга: житель Владивостока разбил палатку на крыше трехэтажного дома
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    По канонам кемпинга: житель Владивостока разбил палатку на крыше трехэтажного дома

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    По канонам кемпинга: житель Владивостока разбил палатку на крыше трехэтажного дома

    Владивосток, 6 августа. Житель Владивостока соорудил себе странное жилище: прямо на крыше трехэтажного дома он разбил палатку. Фото жилища можно увидеть в группе «Безумный Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Кто сказал, что во Владивостоке нет доступного жилья?» — написано под фотографией.

    В сообщении отмечается, что хозяин палатки сделал все «по канонам кемпинга»: за ней он также разместил туалет, который закрывает своеобразная ширма. 

    Как сообщает издание Deita.ru, происхождение и функция необычного кемпинга неизвестны.

    Напомним, ранее пресс-служба международного аэропорта «Владивосток» сообщила, что в здании воздушной гавани появится инсталляция с новым символом.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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